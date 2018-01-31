Yol Durumu

Kılıçdaroğlu PYD'ye terör örgütü diyemedi

30 Ocak 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PYD'ye terörist diyemedi. PKK’nın Suriye kolu PYD için “Vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” açıklaması yaptı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#252;rkiyem Türkiyem

Yuh be sana! Niye diyemedin? Hesap ver !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2018 19:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları