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Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan tokat gibi cevap!

30 Ekim 2018, Salı

Şehit olan askerlerimizi siyasetine alet edip “uyku tulumu veremediniz mi” diyerek devletimize alçakça saldıran Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’dan tokat gibi cevap!


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