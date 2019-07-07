CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet dörtlüsü bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yeniden tartışmaya açmaya çalışıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın, 'eğer varsa sistemin aksayan yönleri ortaya çıkarılsın' talimatının ardından, Kılıçdaroğlu yine çark etti. Pek çok kez parlamenter sisteme dönülmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu son açıklamasında "bizim eski sisteme dönülmesi gibi bir talebimiz hiç olmadı" dedi. AK Partili Ömer Çelik ise, Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığını, bizlerin yaptığı performans ölçümüdür, milletin onay verdiği sisteme herkesin saygı duyması gerekir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu önceki sözlerini yine unuttu! Böyle çark etti07.07.2019 00:03
- Kemal Kılıçdaroğlu önceki sözlerini yine unuttu! Böyle çark etti
- Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
- FETÖ'de alçaklığın sınırı yok! Libya'da gizli görevde olan devlet görevlilerini deşifre ettiler
- CHP’li vekil Ünal Çeviköz terör örgütü YPG'ye 'kalkan' oldu
- CHP’li belediyelerde işçi kıyımı! Şehidin kardeşini işten çıkardılar
- ABD'de AVM'de patlama! Olay yeri savaş alanına döndü
- Polis intihar eden kadını havada yakaladı
- İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye...
- Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu
- Trende cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Tutuklandı
- HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Bir şehit yakını daha işten çıkarıldı
- Son dakika... Hatay Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya darbe!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.