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Kemal Kılıçdaroğlu önceki sözlerini yine unuttu! Böyle çark etti

07.07.2019 00:03

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet dörtlüsü bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yeniden tartışmaya açmaya çalışıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın, 'eğer varsa sistemin aksayan yönleri ortaya çıkarılsın' talimatının ardından, Kılıçdaroğlu yine çark etti. Pek çok kez parlamenter sisteme dönülmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu son açıklamasında "bizim eski sisteme dönülmesi gibi bir talebimiz hiç olmadı" dedi. AK Partili Ömer Çelik ise, Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığını, bizlerin yaptığı performans ölçümüdür, milletin onay verdiği sisteme herkesin saygı duyması gerekir" dedi.


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