Kazakistan'da hafta başında havaya uçan cephanelik, Arys ilçesinin çevresini cehenneme çevirdi (Video) 27.06.2019 12:28

Kazakistan'da hafta başında havaya uçan cephanelik, kelimenin tam anlamıyla Arys ilçesinin çevresini cehenneme çevirdi. Amerikan Maxar şirketi, Arys'in patlamadan önce ve sonraki halinin fotoğraflarını yayınladı. En az iki kişinin öldüğü, 165 insanın da yaralandığı zincirleme patlamaların, mühimmat depolarını haritadan sildiği göze çarpıyor.

Patlamalar arka arkaya oldu, yeryüzü deprem gibi titredi. İnsanlar çığlıklarla evlerinden sokağa koştu. 44 bin kişinin yaşadığı ilçenin son hali ise, uydudan görüntülendi.

Kazakistan'da hafta başında havaya uçan cephanelik, kelimenin tam anlamıyla Arys ilçesinin çevresini cehenneme çevirdi. Amerikan Maxar şirketi, Arys'in patlamadan önce ve sonraki halinin fotoğraflarını yayınladı. En az iki kişinin öldüğü, 165 insanın da yaralandığı zincirleme patlamaların, mühimmat depolarını haritadan sildiği göze çarpıyor. Mühimmat depoları artık gökyüzünden bakıldığında birer mezarı andırıyor. Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki askeri üs, Arys ilçesinin hemen yanındaydı. Kazak yetkililer, ilçede yaşayan 44 bin insanı tahliye etmiş durumda. Arys sakinleri tarafından çekilen videolarda, cephanelerin gök gürültüsüne benzer bir gürültü eşliğinde patladığı görülüyor. Hemen ardından dev bir duman bulutu yükseliyor. Videonun devamında tüyler ürperten patlamayı korku dolu gözlerle izleyen insanlar var. Başka bir kayıtta ise, patlayan depodan kırık camlar arasında koşarak kaçmaya çalışan, bir yandan da etrafa küfürler savuran askerler yer alıyor. Askerler videonun devamında, bölgedeki sivil kadınları uzaklaştırmaları için yakındaki otoyoldan geçen iki arabayı durduruyor. Kazak yönetimi, patlamaların ardından bölgede olağanüstü hal ilan etti.

2009, 2014 ve 2015 yıllarında bölgede yaşanan benzer olaylar, patlamaların güvenlik yönetmeliklerine uyulmaması veya ihmaller sonucu gerçekleştiği şüphesini güçlendiriyor.