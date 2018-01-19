Yol Durumu

Kaza yapan Pegasus uçağında neler yaşandı?

18 Ocak 2018, Perşembe
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak uçuruma düşen Pegasus Havayolları'na ait uçağın kokpitinde neler yaşandığı ve adım adım kazaya neden olan hatalar zinciri simülasyonla canlandırıldı.
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