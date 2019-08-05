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‘Kaz Dağları’ üzerinden algı operasyonu! İşte Kaz Dağları üzerinden yalanlar ve gerçekler

05.08.2019 18:44

Çanakkale’de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı maden sahasında altın madenini çıkarma çalışmaları başladı. Sosyal medyadaki yıkım ekibi son günlerde ‘Kaz Dağları’ üzerinden algı operasyonlarına girişti. Gerçek ise bambaşka. “Kaz Dağları yok ediliyor” yalanıyla manipülasyon yapan odaklar sosyal medyadan Kaz Dağları diye Kirazlı tepesinin fotoğrafını paylaşıyor. İşte Kaz Dağları üzerinden yalanlar ve gerçekler...


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