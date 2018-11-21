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Kavga eden horozları ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası güldürdü

20 Kasım 2018, Salı

Sosyal medya bunu konuşuyor! İşte kavga eden horozları ayırmaya çalışan yavru köpeğin gülümseten görüntüleri...


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