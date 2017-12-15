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Katil İsrail polisinden ambulansta gözaltı

14 Aralık 2017, Perşembe
Batı Şeria'da İsrail polisinin terörü her geçen gün artıyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde polis, yaralı Filistinliyi ambulansta gözaltına aldı.
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