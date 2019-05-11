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Katar'ın başkenti Doha'da ülkenin ilk metrosu açıldı! Metroları bile şaşkına çevirdi! Zenginliğin böylesi... (Video)

11.05.2019 10:59

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da ülkenin ilk metrosu açıldı. Toplam 70 kilometre uzunluğa ve 37 istasyona sahip metro lüks koltukları ve teknolojisiyle dikkat çekiyor.


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