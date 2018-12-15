Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otobüs böyle çarptı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 38 AB 350 plakalı otobüs seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen ve kayıtlara 3 yaşında olarak geçen H.A.’ya çarptı. Durumu gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.A.’yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırırdı. H.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otobüs böyle çarptı15 Aralık 2018, Cumartesi
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