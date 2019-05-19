Kars’ın Sarıkamış ilçesinde arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var19.05.2019 18:37
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