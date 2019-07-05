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Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu

05.07.2019 15:20

Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri, bölgedeki yapılanmaları deşifre etti. 3 gün boyunca gece- gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakı 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakı daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi.


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