Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda sağ ele geçirilenlerin ifadeleri, bölgedeki yapılanmaları deşifre etti. 3 gün boyunca gece- gündüz izledikleri yayla evlerinden çaldıkları erzakı 2-3 kilometre uzaktaki ormanlık alanlara gömen teröristlerin, aynı erzakı daha sonra ayrı ayrı yer altı depolarına taşıdıkları belirlendi.
Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu05.07.2019 15:20
- Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
- Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu
- CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde işçi isyanı! Grev kararı aldılar
- Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap
- Siirt Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
- Başkan Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamayla ilgili tespitler terörle bir bağlantısı olabilir (Video)
- İbrahim Tatlıses Bodrum yollarında!
- Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama: Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)
- Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı!
- Burak Özçivit'in zor anları
- Onlar teröristlerin korkulu rüyası! İşte komandoların zorlu eğitimi
- Tuzla'daki feci makas kazası kamerada!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.