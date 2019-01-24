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Kanınız donacak! Battaniyeye sarılı ceset parçalarını...

24 Ocak 2019, Perşembe

Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.’yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.


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