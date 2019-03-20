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'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' diyen Akit TV muhabirine soruşturma

20.03.2019 09:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri üzerine soruşturma başlattı.


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