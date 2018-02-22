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Kalp masajı yaparak ameliyata götürdü

22 Şubat 2018, Perşembe
'da kalbinin altından bıçak yarasıyla hastaneye gelen kişiyi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice ameliyathaneye gidene kadar sedyenin üzerinde kalp masajı yaparak hayatta tuttu. O görüntüler güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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tevfik, tevfik,

vvay be böyle şerefli doktorlarda var ,ben öylelerini gördümki ,boşverin gitsin

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cevapla 22.02.2018 14:42
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