Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! İçinden çıkanlar şoke etti

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! İçinden çıkanlar şoke etti19.06.2019 23:54
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