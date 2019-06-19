Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! İçinden çıkanlar şoke etti 19.06.2019 23:54

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.