Yol Durumu

Kahramanlar Afrin yolunda

13 Şubat 2018, Salı
Afrin'e doğru hareket eden Mehmetçik'ten çok özel mesajlar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kızıl Elma Kızıl Elma

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.02.2018 19:43
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