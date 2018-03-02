Kahraman Mehmetçik şehit olmadan önce bu şiiri okumuştu 02 Mart 2018, Cuma

Afrin'de dün akşam saatlerinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un bir hafta önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Astsubay kameralara 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' şiirini okumuştu.

Afrin Kel Tepe'de şehit düşen 8 askerden birisi olan 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un bir hafta önce habercilerin karşısına geçip 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' şiirini okuduğu ortaya çıktı.

Taha Koç, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Diyarbakır'daki birliğinden silah arkadaşları ile yola çıkarak Afrin'e gitmek üzere geçen hafta Gaziantep İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı Müşterek Görev Merkezi'ne geldi.

CUMA NAMAZINA GİDERKEN KONUŞMUŞTU:

Silah arkadaşları ile birlikte Müşterek Görev Merkezi'nde Cuma namazına giderken DHA'ya konuştu. Taha Koç, Cuma namazına giderken şair, yazar, düşünce adamı ve eski milletvekili Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiiri bölümünden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' dizelerini okuyor.

HENDEK OPERASYONLARINDAN GÖREV ALMIŞTI:

Diyarbakır'daki Jandarma Komando Taburu'nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarında da görev aldığı belirtildi.