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Kadroya alınan binlerce taşeron işçiye maaş ve kıdem müjdesi! Bakanlık kamu kurumlarına talimat verdi

23.02.2019 13:41

Kadroya alınan binlerce taşeron işçiye çifte müjde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu kurumlarına gönderdiği talimatla birlikte taşeron işçilerin kıdem tazminatlarında ve maaşlarında artış oldu. İkramiye ücretleri de yükseldi. Peki taşeron işçilerin maaşı ne kadar oldu? Ne kadar ikramiye verilecek? İşte detaylar...


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