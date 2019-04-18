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Kadınların ölümüne dövüşü! Saç çekmek, ısırmak, tırmalamak serbest

18.04.2019 14:48

Saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak, tırmalamak... Bu ring de her şey serbest. Meksika'nın en popüler dövüşlerinden biri olan Cholitas'ta çekilen görüntüler çok şaşırtıyor.


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