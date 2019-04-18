Kadınların ölümüne dövüşü! Saç çekmek, ısırmak, tırmalamak serbest 18.04.2019 14:48

Saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak, tırmalamak... Bu ring de her şey serbest. Meksika'nın en popüler dövüşlerinden biri olan Cholitas'ta çekilen görüntüler çok şaşırtıyor.