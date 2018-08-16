Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar 16 Ağustos 2018, Perşembe

Beştepe’deki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok önemli açıklamalar yaptı. Kalın, TL üzerindeki spekülasyon ortamının bertaraf edildiğini, bankalara gerekli likidite desteğinin sağlandığını söyleyerek, 'Katar Türkiye'nin dostu olduğunu gösterdi. Türkiye kimse ekonomik savaş peşinde değildir' dedi. Katar’ın yatırım paketinin ayrıntıları sorusuna da Kalın ‘Onunla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak’ ifadelerini kullandı.