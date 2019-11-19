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Kabine sonrası İbrahim Kalın açıkladı: Başkan Erdoğan 4'lü zirveye katılacak

19.11.2019 19:02

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.


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