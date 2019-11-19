Kabine sonrası İbrahim Kalın açıkladı: Başkan Erdoğan 4'lü zirveye katılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.
Kabine sonrası İbrahim Kalın açıkladı: Başkan Erdoğan 4'lü zirveye katılacak19.11.2019 19:02
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