Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı. Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Jandarmanın yeni Atak helikopteri J-1921 GAZİ'nin görüntüleri yayımlandı15.06.2019 19:14
- Jandarmanın yeni Atak helikopteri J-1921 GAZİ'nin görüntüleri yayımlandı
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