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Jandarmanın yeni Atak helikopteri J-1921 GAZİ'nin görüntüleri yayımlandı

15.06.2019 19:14

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı. Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


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