Jandarma, 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle sosyal medyada video paylaştı (Video) 14.06.2019 12:30

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan aramasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 180 yıldır milletin emrindeyiz." başlığıyla yayınlanan klipte, jandarma teşkilatının yaptığı operasyon ve çalışmalara yer verildi.



Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.