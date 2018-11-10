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İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı

10 Kasım 2018, Cumartesi

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.


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