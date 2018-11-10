Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.
İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı10 Kasım 2018, Cumartesi
- Türk savaş uçakları Diyarbakır'dan peş peşe havalandı!
- Başkan Erdoğan Fransa'ya özel uçakla gitti
- İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
- Hiç kimseye aldırmadı! Antalya'da şaşkına çeviren görüntü
- Devrek Anadolu Lisesi'nden muhteşem 10 Kasım koreografisi
- PKK'lı teröristlerin teslim olma anları
- FOX Haber neden milli iradeyi hedef alıyor?
- Atatürk'e hakaretten gözaltı
- Tayland'da 3 metrelik piton tuvalette saklandığı evin sahibini cinsel organından ısırdı
- Başkan Erdoğan: "Dört evladımız şehit oldu"
- Başkan Erdoğan'dan Türkçe ezan tepkisi: "Bu husumetin bir işaretidir"
- Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.