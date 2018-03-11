İzmir'deki provokatöre öyle bir ders verdi ki 10 Mart 2018, Cumartesi

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir videoda İzmir'de Karşıyaka-Konak vapurunda bir kadın "AK Partililerin Allah belasını versin" sözleri diğer yolcuların tepkisini çekti.