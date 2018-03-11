Yol Durumu

İzmir'deki provokatöre öyle bir ders verdi ki

10 Mart 2018, Cumartesi

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir videoda İzmir'de Karşıyaka-Konak vapurunda bir kadın "AK Partililerin Allah belasını versin" sözleri diğer yolcuların tepkisini çekti.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Bu işler bela okumayla olmaz beğenmediğin partiye seçim zamanı oyunu vermezsin olur biter Demokratik hakkını sandıkta kullanacaksın sokakta tepki kullanarak değil..

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 10.03.2018 23:17
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