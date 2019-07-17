İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.
İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın17.07.2019 01:18
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