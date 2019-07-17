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İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın

17.07.2019 01:18

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.


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