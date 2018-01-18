İzmir'de kara ve deniz birleşti 18 Ocak 2018, Perşembe

İzmir, sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültüsü ve sağanak yağışlı havayla güne başladı. Fırtına ise yaşamı olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal olurken, deniz 40 santimetreye yükseldi. Dalgalardan kaçan vapurlar ise Pasaport'taki dalgakırana sığındı. Fırtına nedeniyle kara ve deniz birleşti.