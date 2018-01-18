İzmir'de kara ve deniz birleşti

İzmir, sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültüsü ve sağanak yağışlı havayla güne başladı. Fırtına ise yaşamı olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal olurken, deniz 40 santimetreye yükseldi. Dalgalardan kaçan vapurlar ise Pasaport'taki dalgakırana sığındı. Fırtına nedeniyle kara ve deniz birleşti.
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Halkın felaketinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
İzmir belediyesini yaptığı projeleri bir saysın kılıçtaroğlu acaba ne yapmışlar, yaptıkları projeler Vatan hainliği, terörist yetiştirme yunan adalarıyla bağlarını koparmama projesi yaptılar kılıçtaroğlu hainlik projelerini anlatmana gerek yok bu Halk seni biliyor.
İZMİRLİ İZMİRİ GÖR..BALIKLAR KONAK MEYDANINDAKİ SAATİN TEPESİNE ÇIKMIŞLAR..HAHAHAHAAA varyant sular içinde..
90 BİN lira maaş alan belediye bşk.nı aziz,in izmir,i normaldir cano..hahaha gelsin paralar izmir suya mı dalmış boşveeeer...japonya gibi deniz şehri zapt etti.. izmiri berbat ettin AZİZ...bşk..fukaranın ahını elbet rabbilalemin senden de sorar..
doğru söylemiş kılıçtaroğlu türkiyeyi batıracak
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