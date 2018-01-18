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İzmir'de kara ve deniz birleşti

18 Ocak 2018, Perşembe

İzmir, sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültüsü ve sağanak yağışlı havayla güne başladı. Fırtına ise yaşamı olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal olurken, deniz 40 santimetreye yükseldi. Dalgalardan kaçan vapurlar ise Pasaport'taki dalgakırana sığındı. Fırtına nedeniyle kara ve deniz birleşti.

YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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fahrettin fahrettin

Halkın felaketinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 15:55
FatihSultan FatihSultan

İzmir belediyesini yaptığı projeleri bir saysın kılıçtaroğlu acaba ne yapmışlar, yaptıkları projeler Vatan hainliği, terörist yetiştirme yunan adalarıyla bağlarını koparmama projesi yaptılar kılıçtaroğlu hainlik projelerini anlatmana gerek yok bu Halk seni biliyor.

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evet2
hayır2
cevapla 18.01.2018 15:31
İZMİRLİ G&#214;R İZMİRLİ GÖR

İZMİRLİ İZMİRİ GÖR..BALIKLAR KONAK MEYDANINDAKİ SAATİN TEPESİNE ÇIKMIŞLAR..HAHAHAHAAA varyant sular içinde..

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evet3
hayır1
cevapla 18.01.2018 12:38
eski bir izmir,li..b&#252;y&#252;k k&#246;y.. eski bir izmir,li..büyük köy..

90 BİN lira maaş alan belediye bşk.nı aziz,in izmir,i normaldir cano..hahaha gelsin paralar izmir suya mı dalmış boşveeeer...japonya gibi deniz şehri zapt etti.. izmiri berbat ettin AZİZ...bşk..fukaranın ahını elbet rabbilalemin senden de sorar..

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evet3
hayır1
cevapla 18.01.2018 12:31
ihsan ihsan

doğru söylemiş kılıçtaroğlu türkiyeyi batıracak

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evet2
hayır2
cevapla 18.01.2018 11:30
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