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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

25.06.2019 01:44

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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