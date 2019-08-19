Haberler Web TV İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

19.08.2019 23:14

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları