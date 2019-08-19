İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.
İzmir'de gergin bekleyiş! Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı19.08.2019 23:14
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