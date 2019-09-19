İzmir'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenle kutlandı. Törende gaziler arasındaki bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir" dedi.
İzmir'de Gaziler Günü töreninde skandal görüntü! Töreni başörtülü öğretmen sunuyor diye töreni terk ettiler19.09.2019 19:36
- İzmir'de Gaziler Günü töreninde skandal görüntü! Töreni başörtülü öğretmen sunuyor diye töreni terk ettiler
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