İzmir’de çerez fabrikasında yangın

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.
İzmir’de çerez fabrikasında yangın21 Ocak 2019, Pazartesi
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