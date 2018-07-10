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İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi

09 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'ye gelişi ile birlikte İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

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