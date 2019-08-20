İzmir Karabağlar'daki yangın hakkında Bakan Pakdemirli'den açıklama 20.08.2019 00:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar'da süren orman yangını hakkında, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz." dedi.