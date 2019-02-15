İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde patlama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sokakta patlama meydana geldi. Sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde patlama15.02.2019 09:33
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