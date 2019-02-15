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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde patlama

15.02.2019 09:33

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sokakta patlama meydana geldi. Sokaktaki ikinci şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu öğrenildi.


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