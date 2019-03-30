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İyi Partili Mine Koraş'ın rencide ettiği Bayburtlu Yusuf Özoğul, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

30.03.2019 10:58

İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken İyi Partili Mine Koraş'ın alaycı tavrına ve provokatif sorularına maruz kalan Yusuf Özoğul, TRT'nin Dolmabahçe'deki özel yayını öncesi Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.


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