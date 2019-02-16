İYİ Parti FETÖ'cü İdris Naim Şahin'i böyle duyurmuş

İYİ Parti FETÖ'cü İdris Naim Şahin'i böyle duyurmuş16.02.2019 21:16
FETÖ ile yakın ilişkisi bulunan İdris Naim Şahin'in İYİ Parti Ordu Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarından sonra parti karışmış, gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, açıklama yaparak Şahin'in aday gösterilmeyeceğini duyurmuştu.
PENSİLVANYA'YA SELMA GÖNDEREREK AÇIKLAMIŞLAR
Öte yandan FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekilmeden önce İYİ Parti Ordu Belediye Başkan adayı olarak duyurulduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerdeki kişinin, FETÖ'cü Şahin'in adaylığını açıklarken "hizmet aşığı" olarak tanıtması, "Pensilvanya'ya selam durdular" şeklinde yorumlandı.
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