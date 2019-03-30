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İYİ Parti adayının 'Kur'an-ı Kerim' skandalı! 40 bin TL'lik...

30.03.2019 14:47

İYİ Parti Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç’un Bursa’da internetten hac malzemeleri satan bir işletmeden 40 bin lira değerinde Kur’an-ı Kerim satın alıp seçmenlere dağıttı, ancak parasını ödemediği iddia edildi.


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