İstiklal Marşımız 97 yaşında

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen o mısraların üzerinden tam 97 yıl geçti...
İstiklal Marşımız 97 yaşında12 Mart 2018, Pazartesi
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