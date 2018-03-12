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İstiklal Marşımız 97 yaşında

12 Mart 2018, Pazartesi

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen o mısraların üzerinden tam 97 yıl geçti...

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