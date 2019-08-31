Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.
İstiklal Caddesi'nde kadınlı erkekli 10 kişilik grup dakikalarca kavga etti (Video)31.08.2019 10:44
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