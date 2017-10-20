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İşte yüksek yargıdaki FETÖ'cülerin ByLock yazışmaları

19 Ekim 2017, Perşembe
A Haber'de yayınlanan Kadraj programı yine gündeme damgasını vuracak FETÖ'cü hainlerin yazışmalarını ortaya çıkardı. Programda Yüksek yargıdaki FETÖ'cülerin ByLock yazışmaları tek tek deşifre oldu.
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