15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ile Türkiye'ye diz çöktüremeyenler şimdi de ekonomik silahlarıyla saldırılarını hızlandırdı. Son olarak Beyaz Saray, rahip Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı. Ekonomik olarak saldırı altında olan Türkiye'de dolar neden 5 lira oldu? ABD neden ülkemize yaptırım uyguluyor? Neden ABD'den Türkiye'ye savaş açılıyor? İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sorulara cevabı...
İşte Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın perde arkası01 Ağustos 2018, Çarşamba
- İşte Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın perde arkası
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