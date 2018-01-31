İşte PYD mevzilerini yerle bir eden yerli ve milli beton delen bomba! 30 Ocak 2018, Salı

Mehmetçik Afrin Harekatında teröristlerin yuvası Burseya Dağı’nı adeta yerle bir etti. Bunu yaparken de dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği yerli ve milli beton delen bombaları kullandı. Jetlerden atılan bombalar teröristlerin güvenli olduğunu düşündüğü 90 santimlik beton koruganları deldi ve içerde patladı. Hedefler adeta kevgire döndü. İşte haberin ayrıntıları…