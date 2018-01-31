Yol Durumu

İşte PYD mevzilerini yerle bir eden yerli ve milli beton delen bomba!

30 Ocak 2018, Salı
Mehmetçik Afrin Harekatında teröristlerin yuvası Burseya Dağı’nı adeta yerle bir etti. Bunu yaparken de dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği yerli ve milli beton delen bombaları kullandı. Jetlerden atılan bombalar teröristlerin güvenli olduğunu düşündüğü 90 santimlik beton koruganları deldi ve içerde patladı. Hedefler adeta kevgire döndü. İşte haberin ayrıntıları…
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
naim naim

Çok güzel daima üretim daima ARGE

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:43
Aşağık&#246;y&#39;l&#252; Aşağıköy'lü

Helal olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 30.01.2018 17:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları