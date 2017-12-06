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İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan gerçekler

05 Aralık 2017, Salı
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek ortaya çıkarıldı. İşte A Haber'i ölümle tehdit edecek kadar kendini kaybeden Kılıçdaroğlu'nun utanmadan söylediği o yalanlar...
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