Her fırsatta Türkiye'nin yoluna taş koyma, ekonomiyi baltalayarak kaos - kriz tellalığı yapma ve halkı provoke ederek sokağa çıkarma meraklısı olan ihanet dörtlüsü boş durmuyor! Yurt dışından aldıkları fonlarla Türkiye'yi karıştırma görevini üstlenen dörtlü bu kez de Fransa'da sokakları savaş alanına çeviren, Avrupa'yı ateşe veren 'Sarı Yelekliler' hareketini Türkiye'ye taşımak için mesaide...
İşte kaos meraklısı ihanet dörtlüsü18 Aralık 2018, Salı
- İşte kaos meraklısı ihanet dörtlüsü
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