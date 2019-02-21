Meyve ve sebzede fahiş fiyat artışı ile vatandaşın cebini yakan fırsatçılara karşı Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler arttırıldı. Yapılan denetimler neticesinde 88 firmanın fahiş fiyat uyguladığı 244 işlem tespit edildi. 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya satıldığı bazı hallerdeki 88 firmaya toplam 2 milyon TL ceza kesileceği belirtildi.
İşte isim isim fahiş fiyatla vurgun yapan marketler!21.02.2019 10:05
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