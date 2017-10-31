İşte ihanetin belgesi! FOX TV'den FETÖ'cü Ercan Gün'e destek!
30 Ekim 2017, Pazartesi
Hrant Dink suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direk temaslı olduğu saptanan Ercan Gün'e FOX TV sahip çıkmaya devam ediyor. FETÖ'cü Ercan Gün'ün adı Fatih Portakal'ın sunduğu Fox ana haberin künyesinde yer alıyor. FOX TV FETÖ militanı Gün'e maaş vermeye devam ediyor..
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