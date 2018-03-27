İşte Hollandalı casusun ajanlarıyla buluşma anları 26 Mart 2018, Pazartesi

Hollanda'nın, Afrin operasyonu hakkında bilgi toplamak ve dezenformasyonda bulunmak göreviyle Türkiye'ye yolladığı diplomatik pasaportlu casus A.Z. Türk istihbaratı tarafından adım adım izlendi. İşte o anlar...