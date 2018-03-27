İşte Hollandalı casusun ajanlarıyla buluşma anları

Hollanda'nın, Afrin operasyonu hakkında bilgi toplamak ve dezenformasyonda bulunmak göreviyle Türkiye'ye yolladığı diplomatik pasaportlu casus A.Z. Türk istihbaratı tarafından adım adım izlendi. İşte o anlar...
İşte Hollandalı casusun ajanlarıyla buluşma anları26 Mart 2018, Pazartesi
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