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İşte Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu bavul

30 Aralık 2018, Pazar

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tüm dünyanın konuşacağı görüntüler ilk kez ve sadece A Haber'de yayınlandı. Görüntülerde Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu düşünülen bavul dikkat çekiyor...


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