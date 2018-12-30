İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tüm dünyanın konuşacağı görüntüler ilk kez ve sadece A Haber'de yayınlandı. Görüntülerde Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu düşünülen bavul dikkat çekiyor...
İşte Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu bavul30 Aralık 2018, Pazar
- İşte Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu bavul
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