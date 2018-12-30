İşte Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu bavul 30 Aralık 2018, Pazar

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tüm dünyanın konuşacağı görüntüler ilk kez ve sadece A Haber'de yayınlandı. Görüntülerde Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu düşünülen bavul dikkat çekiyor...