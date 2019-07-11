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İşte Batı medyasının çifte standardı! BBC muhabirinden skandal paylaşım! A Haber'i hedef gösterdi...

11.07.2019 20:36

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin Türkiye muhabiri Mark Lowen sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. A Haber ekibinden Alparslan Düven’in Londra’dan yaptığı yayını paylaştı. Düven’in Financial Times gazetesinin Londra’daki merkezi önünden yayın yapması BBC muhabirini rahatsız etti. İngiliz gazeteci, rahatsızlığını Twitter’dan yaptığı paylaşımla açıkça ortaya koydu. İngiliz gazeteci Lowen’ın Alparslan Düven’i açıkça hedef göstermesi tepkilere neden oldu. İşte Batı medyasının çifte standardı...


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