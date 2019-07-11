İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin Türkiye muhabiri Mark Lowen sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. A Haber ekibinden Alparslan Düven’in Londra’dan yaptığı yayını paylaştı. Düven’in Financial Times gazetesinin Londra’daki merkezi önünden yayın yapması BBC muhabirini rahatsız etti. İngiliz gazeteci, rahatsızlığını Twitter’dan yaptığı paylaşımla açıkça ortaya koydu. İngiliz gazeteci Lowen’ın Alparslan Düven’i açıkça hedef göstermesi tepkilere neden oldu. İşte Batı medyasının çifte standardı...
İşte Batı medyasının çifte standardı! BBC muhabirinden skandal paylaşım! A Haber'i hedef gösterdi...11.07.2019 20:36
- İsrailli gazeteci canlı yayında haddini aştı! Küstah sözler
- Son dakika: Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi
- İşte Batı medyasının çifte standardı! BBC muhabirinden skandal paylaşım! A Haber'i hedef gösterdi...
- Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel duygulandıran video
- AK Parti'den CHP'ye S-400 eleştirisi
- Günün kahramanı! Haliç'te İntihar eden kızı kurtardı
- Suriye’nin Haseke kentinde patlama
- Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı (Video)
- Eljif Elmas Napoli'ye satıldı! İşte bonservis bedeli...
- Pençe Harekatı'nda flaş gelişme: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
- 15 Temmuz gecesi Sabah – Atv binasında neler yaşandı?
- Balıkesir'de buhar kazanı patladı ortalık savaş alanına döndü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.